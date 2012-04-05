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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:33 BJT

〔中国期市〕大连豆油主力合约涨逾2%,创9月来新高每吨9,834元人民币

路透新加坡4月5日电---中国大连商交所豆油主力合约DBYc4周四盘初跳涨逾2%至每吨9,834元人民币,创9月22日来最高,在休市三日后尾随全球走势上扬.(完)

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