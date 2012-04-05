罗姆尼谴责奥巴马刻意隐藏真实立场

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月4日电---美国共和党总统参选人罗姆尼周三谴责奥巴马“刻意隐藏”自己真实立场。罗姆尼和奥巴马近期展开“口水战”，两人在11月总统大选中对决的可能性增加。
罗姆尼在党内初选中获得三连胜，逼近共和党总统候选人胜利。
奥巴马上周与俄罗斯总统梅德韦杰夫之间的一段对话因忘关麦克风而尴尬曝光。奥巴马当时向梅德韦杰夫表示，11月6日美国总统大选后，他在导弹防御问题上将有更大弹性。
罗姆尼以此为证，在一场新闻高管的会议上称：“他（奥巴马）刻意隐藏。你我将不得不找出（他的真实立场）。”罗姆尼演讲时看起来很放松，评论只针对奥巴马，而非共和党党内其他竞争对手。
奥巴马周二曾在同一场会议上抨击罗姆尼。这显然表明，美国总统大选活动已经拉开序幕。
奥巴马此前并未对罗姆尼点名道姓，而这次却谴责其支持共和党预算提案。该提案认为应大幅削减医疗等为穷人和老人提供的项目。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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