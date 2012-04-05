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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 09:36 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货升至102美元附近,上日因库存增加而下跌

路透新加坡4月5日电---美国原油期货周四涨至接近每桶102美元,上日急剧下跌,因有报告显示美国原油库存增幅大于预期.

北海和中东地区持续的供应中断担忧,以及美国经济最新复苏迹象,对油价构成支撑.

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