《热点透视》尽管市场反弹,华尔街依然前途未卜

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 程琳
路透纽约4月4日电---华尔街不该对最近展现出的复苏太过兴奋.投行2012年开局表现远远好过2011年末,部分是得益于欧洲形势更加稳定.今年前三个月,除企业并购和股票交易业务外,他们在其它所有领域的收入或许都迅速回升.但过去两年也都曾让人误以为黎明已经到来.这次即便回暖之势能够持续,多数公司也还是需要交易和并购业务大量增多,方能取得像样的回报.
这并不是说近来的改善无足轻重.汤森路透数据显示,第一季债券承销费收入较去年年底大增87%,因大量投资者回到高收益债等风险较高的证券.市场好转亦推高了资产价格,意味着银行资产负债表应该有所增益.
这一效应进而推高了固定收益交易营收--Trace数据显示,美国高评级债券日均交易量跳增40%.尽管首次公开招股(IPO)市场低迷,但安排股权交易的费用收入也增长了27%.
不过并非一切都很美好.已完成并购交易的费用收入下降25%,美国股票交易量下滑8%,银行自身负债情况改善却令营收再遭恼人的打击.不过即便如此,净利仍应大幅上升.以JefferiesJEF.N为例,在截至2月的三个月里其营收跳涨三分之一,获利增长60%.
但几乎可以肯定,多数银行仍表现平平.Jefferies的股东权益报酬率(ROE)仅有9.5%,也许还不够弥补资金成本.瑞士信贷分析师预估,高盛(GS.N)的报酬率或许也只有区区11%,尽管其固定收益、货币及商品(FICC)业务营收大概几乎要增长两倍到37亿美元.
这比前几个季度有所改善,也证明高盛估值最近升向其账面价值是合理的.但这算不上光彩夺目.欧洲形势依然脆弱,限制性监管举措纷至沓来,经济又素来时好时坏,华尔街仍然是前途未卜.
背景资料:
汤森路透银行业数据季度统计报告链接
并购业务:(link.reuters.com/guc57s)
股票承销业务:(link.reuters.com/huc57s)
债券承销业务:(link.reuters.com/juc57s)(完)
--译文审校 郑茵
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