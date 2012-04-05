《热点透视》尽管市场反弹,华尔街依然前途未卜

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 程琳

路透纽约4月4日电---华尔街不该对最近展现出的复苏太过兴奋.投行2012年开局表现远远好过2011年末,部分是得益于欧洲形势更加稳定.今年前三个月,除企业并购和股票交易业务外,他们在其它所有领域的收入或许都迅速回升.但过去两年也都曾让人误以为黎明已经到来.这次即便回暖之势能够持续,多数公司也还是需要交易和并购业务大量增多,方能取得像样的回报.

这并不是说近来的改善无足轻重.汤森路透数据显示,第一季债券承销费收入较去年年底大增87%,因大量投资者回到高收益债等风险较高的证券.市场好转亦推高了资产价格,意味着银行资产负债表应该有所增益.

这一效应进而推高了固定收益交易营收--Trace数据显示,美国高评级债券日均交易量跳增40%.尽管首次公开招股(IPO)市场低迷,但安排股权交易的费用收入也增长了27%.

不过并非一切都很美好.已完成并购交易的费用收入下降25%,美国股票交易量下滑8%,银行自身负债情况改善却令营收再遭恼人的打击.不过即便如此,净利仍应大幅上升.以JefferiesJEF.N为例,在截至2月的三个月里其营收跳涨三分之一,获利增长60%.

但几乎可以肯定,多数银行仍表现平平.Jefferies的股东权益报酬率(ROE)仅有9.5%,也许还不够弥补资金成本.瑞士信贷分析师预估,高盛(GS.N)的报酬率或许也只有区区11%,尽管其固定收益、货币及商品(FICC)业务营收大概几乎要增长两倍到37亿美元.

这比前几个季度有所改善,也证明高盛估值最近升向其账面价值是合理的.但这算不上光彩夺目.欧洲形势依然脆弱,限制性监管举措纷至沓来,经济又素来时好时坏,华尔街仍然是前途未卜.

背景资料:

汤森路透银行业数据季度统计报告链接

并购业务:(link.reuters.com/guc57s)

股票承销业务:(link.reuters.com/huc57s)

债券承销业务:(link.reuters.com/juc57s)(完)