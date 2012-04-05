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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 09:43 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在清淡交投中持稳,等候中国服务业数据

路透惠灵顿/悉尼4月5日电---假期将至,澳元和新西兰元周四在清淡交投中维持大量跌幅,因在一项中国服务业数据公布前,市场按兵不动.

澳元兑美元AUD=D4报1.0276美元,隔夜曾跌至1.0240附近的三个月低位.澳元兑日圆AUDJPY=R报84.56日圆,盘旋在近两个月低点约84.27的略上方.

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