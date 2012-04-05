〔券商观点〕中国新股发行体制深化,存量发行改革会抑制发行定价--广发

路透北京4月5日电--广发证券日前发布券商报告认为,证监会启动新一轮新股发行体制改革,对一级、二级市场均产生影响.其中存量发行改革会带来大量非控股股东减持,抑制发行估值水平.

此外,个人投资者可以参与网下配售,会降低发行中止门槛;网下配售比例大幅提高,料在需求不变的条件下,会压低发行价格.发行最高限价的规定重点在打压新股发行价.

上周末,中国证监会就新股发行体制改革方案向社会征求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.[ID:nSB1466206]

报告认为,征求意见稿要求持股满三年的非控股股东转让股份进行存量发行的障碍已经基本扫除,非控股股东减持的带来的存量发行方式可能出现较多.

存量发行增加股票供给、压低发行价格外,参照二级市场的重要股东减持对市场的影响,存量发行释放的信号效应占主导地位."选择退出,释放对公司经营负面的信号,从而影响到公司的一级市场发行定价、二级市场的估值水平."报告称.

此外,报告认为,存量发行资金专户管理让存量发行筹集的资金可成为二级市场股价的稳定器,在一定程度上防止新股发行上市后破发,增强参与一级市场认购的投资者的信心.

广发还表示,个人投资者可参与网下配售,网下询价范围的扩大提升参与定价的投资者数量基础,这些举措变相降低发行中止门槛.(此前规定是网下询价机构不足20家中止)

此外,意见规定,发行定价超过行业平均市盈率25%的公司会在多个阶段受到不同程度的关注甚至上市后的责任追究,发行人和承销商会倾向于不超过此上限.

报告认为,类似"发行最高限价"的规定重点在打压新股发行价,对优质公司的发行定价存在一定抑制.投资者需要更多关注不同行业的市盈率投资逻辑,并非所有行业都适合在市盈率最低的时候买入.

意见规定的网下配售比例大幅提高,会扩大参与定价的股票供给,在需求不变的条件下,料会压低发行价格.

报告认为,发行体制改革后,网下向网上回拨概率增大.2012年新股网上申购倍数/网下申购倍数均超过4倍,新规要求超过4倍时应将发售股份中的20%从网下向网上回拨.

此外,取消网下配售股份锁定期,增加25%的首日上市可流通股份数量,这可抑制二级市场首日涨幅.同时因取消限售会推动参与网下定价投资者增加,提高网下认购需求,对发行价格有正向支持.(完)