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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 10:08 BJT

〔日本个股〕东芝不再参与竞购尔必达记忆体--业内消息人士

路透东京4月5日电---一名业内消息人士周四向路透表示,东芝(6502.T)已不再参与竞购尔必达记忆体.

日本媒体稍早报导指出,包括韩国SK hynix(000660.KS)以及美国美光科技(MU.O)在内的三家外国公司仍在竞购已宣告破产的尔必达.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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