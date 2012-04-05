〔企业并购〕日本东芝放弃竞购尔必达记忆体--媒体(更新版)

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路透东京4月5日电---日本媒体周四报导,东芝(6502.T)已经放弃竞购尔必达记忆体,剩下三家外国企业继续角逐,其中包括韩国SK hynix (000660.KS)和美国美光(Micron Technology)(MU.O).

东芝的退出将为今年外资企业第二次向曾经非常强大的日本科技业伸出援手创造条件.之前台湾鸿海(2317.TW)上月入股处于亏损的夏普(6753.T),并买下后者旗舰工厂的近半数股权.

日本朝日新闻和每日新闻均报导,此前日本政府看好的东芝放弃竞购尔必达.朝日新闻称,一家外国投资基金也在竞购,但未指明这家公司的名称.

这两家报纸既没有说明弃购的原因,也未提供消息来源.