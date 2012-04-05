〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多150亿元固息债,期限五年

路透上海4月5日电---中国农业发展银行近日公告称,将于下周一(9日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行2012年第六期金融债.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为2012年4月9日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为4月13日,4月10日至4月13日为分销期,4月19日上市.(完)

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