〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多150亿元固息债,期限五年

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国农业发展银行近日公告称,将于下周一(9日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限五年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行2012年第六期金融债.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债首场投标时间为2012年4月9日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为4月13日,4月10日至4月13日为分销期,4月19日上市.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。