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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 10:16 BJT

〔中国新债〕山东德州中小企业将发行2.8亿元集合票据,期限三年

路透上海4月5日电---中国皇明洁能控股有限公司等三家企业近日联合公告称,将于下周二(10日)
簿记建档发行2.8亿元人民币中小企业集合票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 山东德州中小    2.8       2.8      3   4/10簿记建档   北京银行     AA        4/11       4/12
 企业集合票据                                             (山东再担保集团提供担保)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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