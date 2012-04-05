中国投资者借欧债危机低吸德国资产

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福4月3日电---德国商人Norbert Scheuch对去年稍晚的中国之行深感意外，当时他受到了高规格接待，且三一重工迅速敲定了收购其公司的协议。

三一重工(600031.SS)的负责人亲自陪同Scheuch参观工厂，随后又命一位高级经理将Scheuch送往机场，直至登机回国。

Norbert Scheuch是混凝土泵车制造商普茨迈斯特（Putzmeister）的首席执行官。他说：“在欧洲没有人这么做过。”

“中国人从一开始就说得很清楚，他们希望立刻收购我公司。”

大概一个月之后，三一重工总裁向文波出现在法兰克福的谢尔曼思特灵律师事务所(Shearman &Sterling)，签署了以3.6亿欧元购买普茨迈斯特的协议。

这次收购使三一重工获得了超过竞争对手的技术优势，也显示出中国投资者在收购外国企业方面越发精明，不再仅仅为获得原材料或专利，而为获取业务成长的源泉。

在收购并宣布普茨迈斯特成为三一重工混凝土机械在海外的最新国际配送中心后，三一重工保留了该公司的德国管理层。不仅如此，三一重工还打破了对有关中国企业的一些看法，成功平息员工中的不安情绪。

Scheuch表示：“我必须向中国人严肃承诺，我们的管理层将留在董事会中。”

对于希望在全球扬名立万的中国人而言，作为欧洲最大经济体的德国尤其具有吸引力。

自欧洲主权债务危机发生以来，中国买家希望逢低买入一些德国和其他欧洲公司。

安永会计事务所(Ernst & Young)中国专家孙亿(音)表示：“我们预计将出现一波中德交易潮。目前双方正洽谈一些非常大的协议，谈判正在进行中。”

投行人士表示，中国竞购者目前在德国参与了最多20宗并购交易，一些交易的涉及金额甚至超过10亿欧元。交易量超过了对任何其他欧洲国家。去年中国竞购者在德国的收购交易为15宗，2008年则仅为6宗。

德国联邦外贸与投资署(GTAI)表示，共有158家中国企业去年在德国推出了投资项目，而美国企业为110家、瑞士为91家，法国为53家。

GTAI负责人米夏埃尔·普法费尔(Michael Pfeiffer)表示：“中国是德国最重要的投资者。”

根据德国央行的统计数据，包括股票、信贷和其他证券投资在内，在2010年德国930亿欧元的总计净资本投资中，中国投资者贡献了155亿欧元。（完）