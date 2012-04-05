〔中国新债〕上海信息投资公司下周二将发行5亿元中期票据,期限五年

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席

路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。