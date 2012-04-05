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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 10:38 BJT

〔中国新债〕上海信息投资公司下周二将发行5亿元中期票据,期限五年

路透上海4月5日电---中国上海市信息投资股份有限公司近日公告称,将于下周二(10日)簿记
建档发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 上海信息      10         5       5   4/10簿记建档    国开行      AA+       4/11       4/12
 投资公司                                            民生银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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