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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 10:38 BJT

《外汇动态》美元/台币上扬,受资金流出台湾股市影响

0222GMT---美元/台币TWD=TP上涨,因政府讨论可能对证券资本利得课税引发担忧,台股.TWII一度大跌约3%,令资金流出股市.

美元/台币从周二收盘的29.480,上升0.2%至29.530.台湾金融市场周三逢假期休市.

不过交易商称,部分台湾出口商在29.530-29.540左右卖出美元/台币,并预计在29.600附近将出现更多出口商卖单.

台湾财政部的财政健全小组周四和周五将举行会议,讨论是否课征资本利得税.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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