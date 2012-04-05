《热点透视》少数债权人拒不让步,希腊面临棘手难题

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撰稿 Neil Unmack; 编译 李春喜

路透伦敦4月4日电---希腊债务重组差一点就可以彻底成功,只因为少数债券持有人拒绝参与债务交换.这部分拒不合作的债权人甚至要将希腊告上国际法庭,但要偿清他们的债务又面临很多困难.

目前无奈接受债务重组的债权人包括持有1,770亿欧元根据希腊法律发行债券的投资者,以及部分根据国外法律发行债券的投资者.总共加起来,这次债务交换囊括了约96%的民间债券人,足以保证希腊获得欧盟伙伴和国际货币基金组织(IMF)的第二次纾困.

但部分依据外国法律发行债券和国有企业债券的持有人却不愿合作.这类债券也有与依照国内法律发行债券类似的集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC),希腊正是通过CAC迫使债权人接受损失.这类债券总共有36种,而且每种债券都要启动CAC条款,这使投资者更加容易抵制.目前已经有11种债券的投资者拒绝进行债务重组,另外九种债券投资者将延期进行投票.不过希腊已经表示,对于拒不合作的投资者不会给出高于债务重组的条件.如果不同意重组,债务就要违约.

希腊面临的威胁在于,债券持有人可能在英国法院起诉,从而威胁到该国的复苏.阿根廷就是一个先例,尽管该国多年前已经进行了债券重组,但目前仍被金融市场拒之门外.5月将是问题的紧要关头,届时希腊将有4.5亿欧元债券到期.目前这些债券的市值约为面值的70%,这暗示投资者认为这比参与债务重组要划算得多.在债务重组方案下投资者的损失额度达到75%.不过希腊迫使(其他)债权人接受损失,并且触发债务相关的信用违约互换(CDS),已经走上违约的不归路.如果偿还这部分债权人的债务,希腊将会触怒国内选民、欧元区伙伴国政府,以及迫于压力参与债务交换的债权人.

事与愿违的是,随着更多债券持有人的加入,事情变得更加棘手.如果只有极少数债券持有人拒不合作,希腊可能更容易给出较高的价码,甚至以面值赎回债券.但目前,希腊只能采取强硬手段.(完)