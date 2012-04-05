《热点透视》少数债权人拒不让步,希腊面临棘手难题

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 李春喜
路透伦敦4月4日电---希腊债务重组差一点就可以彻底成功,只因为少数债券持有人拒绝参与债务交换.这部分拒不合作的债权人甚至要将希腊告上国际法庭,但要偿清他们的债务又面临很多困难.
目前无奈接受债务重组的债权人包括持有1,770亿欧元根据希腊法律发行债券的投资者,以及部分根据国外法律发行债券的投资者.总共加起来,这次债务交换囊括了约96%的民间债券人,足以保证希腊获得欧盟伙伴和国际货币基金组织(IMF)的第二次纾困.
但部分依据外国法律发行债券和国有企业债券的持有人却不愿合作.这类债券也有与依照国内法律发行债券类似的集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC),希腊正是通过CAC迫使债权人接受损失.这类债券总共有36种,而且每种债券都要启动CAC条款,这使投资者更加容易抵制.目前已经有11种债券的投资者拒绝进行债务重组,另外九种债券投资者将延期进行投票.不过希腊已经表示,对于拒不合作的投资者不会给出高于债务重组的条件.如果不同意重组,债务就要违约.
希腊面临的威胁在于,债券持有人可能在英国法院起诉,从而威胁到该国的复苏.阿根廷就是一个先例,尽管该国多年前已经进行了债券重组,但目前仍被金融市场拒之门外.5月将是问题的紧要关头,届时希腊将有4.5亿欧元债券到期.目前这些债券的市值约为面值的70%,这暗示投资者认为这比参与债务重组要划算得多.在债务重组方案下投资者的损失额度达到75%.不过希腊迫使(其他)债权人接受损失,并且触发债务相关的信用违约互换(CDS),已经走上违约的不归路.如果偿还这部分债权人的债务,希腊将会触怒国内选民、欧元区伙伴国政府,以及迫于压力参与债务交换的债权人.
事与愿违的是,随着更多债券持有人的加入,事情变得更加棘手.如果只有极少数债券持有人拒不合作,希腊可能更容易给出较高的价码,甚至以面值赎回债券.但目前,希腊只能采取强硬手段.(完)
--译文审校 李爽
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