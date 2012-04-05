版本:
中国
债券 | 2012年 4月 5日 星期四 10:42 BJT

〔中国新债〕杭州城建投资集团下周三将发行13亿元中期票据,期限五年

路透上海4月5日电---中国杭州市城市建设投资集团有限公司近日公告称,将于下周三(11日)
簿记建档发行13亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 杭州城建       26       13       5   4/11簿记建档   中国银行     AA+       4/12       4/13
 投资集团                                            建设银行                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐