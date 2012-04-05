〔中国新债〕杭州城建投资集团下周三将发行13亿元中期票据,期限五年

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透上海4月5日电---中国杭州市城市建设投资集团有限公司近日公告称,将于下周三(11日) 簿记建档发行13亿元人民币中期票据,期限五年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 杭州城建 26 13 5 4/11簿记建档 中国银行 AA+ 4/12 4/13 投资集团 建设银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 冉莹; 审校
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。