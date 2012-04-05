〔中国新债〕杭州城建投资集团下周三将发行13亿元中期票据,期限五年

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士

路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。