中国规划西沙旅游 年内有望开通

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月5日电---周四有报导援引中国官方说法称，中国正规划西沙群岛旅游。这或会加剧中国与越南等邻国在南中国海的紧张局势。
中国和越南在南中国海存在主权争议，包括西沙群岛。西沙群岛由总共近40个小岛、沙洲和暗礁暗滩组成，在中国管辖下。
南中国海主权争议影响到北京与越南、文莱、马来西亚、菲律宾及台湾等国家与地区的关系。
中国规划开放西沙群岛旅游，可能加深与邻国长期摩擦，美国已试图就南海问题向北京施压。
海南旅游发展委员会副主任邓小刚称，规划正在做，具体的方案也正在做，希望年内能够开通到西沙的海洋旅游。
中央人民广播电台最先报导了邓小刚的说法，随后被中新社等国内媒体广泛报导。
报导称，今年3月，国家旅游局副局长王志发曾表示，开展西沙旅游可以有利于守边护防，宣示主权存在。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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