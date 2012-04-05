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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 10:50 BJT

〔中国新债〕国投中鲁下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月5日电---中国国投中鲁果汁股份有限公司(600962.SS)周四公告称,将于下周四(12日)
簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  国投中鲁       2        2      12   4/12簿记建档  北京银行      A+      4/13      4/16 
  (600962.SS)
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校

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