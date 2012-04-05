《全球主要国家债券发行预告》--4月5日-4月12日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/5 法国 70-85亿欧元 2017年10月25日到期的六年期OAT债券,票息为4.25%;
2022年4月25日到期的10年期OAT债券,票息为3.0%;
2026年4月25日到期的15年期OAT债券,票息为3.5%;
2041年4月25日到期的30年期OAT债券,票息为4.5%
4/5 英国 国库券
4/9 1530 美国 13及26周期国库券
4/10 1530 美国 四周期国库券
4/10 1700 美国 三年期公债
4/10 法国 BTF债券
4/10 加拿大 74亿加元 2012年7月19日到期的98天期国库券
29亿加元 2012年10月11日到期的182天期国库券
29亿加元 2013年4月11日到期的364天期债券
4/11 意大利 2013年4月12日到期的12个月BOT债券
4/11 1700 美国 10年期公债
4/11 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债
4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%
4/11 加拿大 两年期公债
4/12 意大利 中长期债券
4/12 1700 美国 30年期公债
4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 丁琦
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