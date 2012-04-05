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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 10:47 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月5日-4月12日

路透4月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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4/5 法国 70-85亿欧元 2017年10月25日到期的六年期OAT债券,票息为4.25%;

2022年4月25日到期的10年期OAT债券,票息为3.0%;

2026年4月25日到期的15年期OAT债券,票息为3.5%;

2041年4月25日到期的30年期OAT债券,票息为4.5%

4/5 英国 国库券

4/9 1530 美国 13及26周期国库券

4/10 1530 美国 四周期国库券

4/10 1700 美国 三年期公债

4/10 法国 BTF债券

4/10 加拿大 74亿加元 2012年7月19日到期的98天期国库券

29亿加元 2012年10月11日到期的182天期国库券

29亿加元 2013年4月11日到期的364天期债券

4/11 意大利 2013年4月12日到期的12个月BOT债券

4/11 1700 美国 10年期公债

4/11 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债

4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%

4/11 加拿大 两年期公债

4/12 意大利 中长期债券

4/12 1700 美国 30年期公债

4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 丁琦

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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