〔新债招标〕中国国开行一年债利率低于二级市场,避险情绪助推配置需求(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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* 国开行一年债中标利率3.46%,低于二级市场
* 投标倍数1.71倍
* 避险情绪助推配置需求
* 一年央票迟迟不发,同期限需求呈现累计效应
路透上海4月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标的一年期固息金融债,中标利率低于二级市场水平.投资者对未来经济判断略显悲观,市场避险情绪浓重,债市买盘持续向好.加之今年以来央行连续暂停发行一年期央票,令同期限债券需求呈现一定的累计效应.
交易员指出,避险情绪助涨配置热情,且该债对一年期央票具有一定的替代作用.尽管受存款准备金例行缴款影响,资金利率出现上涨,但预计仅为时点性冲击,长期看资金仍偏松,亦有利于激励买气.
"配置盘有点猛,避险情绪浓重.(该期债对一年期央票)起到一定的代替作用,"华北一银行交易员表示.
业内人士稍早透露,国开行上午招标的一年期固息金融债,中标利率为3.46%,低于二级市场水平,投标倍数1.71倍.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[CN/CN]
稍早公布的汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自上月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.[ID:nSB1472078]
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.[CN/MMTCN]
中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率3.4949%;二级市场上,剩余期限约1.39年的国开行固息债100223最新双边报价tCN100223=CFXM为3.66%/3.66%.
该期债为国开行今年第16期金融债.具体条款如下:
第16期
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 一年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月10日
起息日 4月10日
分销期 4月6日-4月10日
上市日 4月12日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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