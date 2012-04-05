〔新债招标〕中国国开行一年债利率低于二级市场,避险情绪助推配置需求(更新版)

(新增交易员评论、更多细节)

* 国开行一年债中标利率3.46%,低于二级市场

* 投标倍数1.71倍

* 避险情绪助推配置需求

* 一年央票迟迟不发,同期限需求呈现累计效应

路透上海4月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标的一年期固息金融债,中标利率低于二级市场水平.投资者对未来经济判断略显悲观,市场避险情绪浓重,债市买盘持续向好.加之今年以来央行连续暂停发行一年期央票,令同期限债券需求呈现一定的累计效应.

交易员指出,避险情绪助涨配置热情,且该债对一年期央票具有一定的替代作用.尽管受存款准备金例行缴款影响,资金利率出现上涨,但预计仅为时点性冲击,长期看资金仍偏松,亦有利于激励买气.

"配置盘有点猛,避险情绪浓重.(该期债对一年期央票)起到一定的代替作用,"华北一银行交易员表示.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的一年期固息金融债,中标利率为3.46%,低于二级市场水平,投标倍数1.71倍.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[CN/CN]

稍早公布的汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自上月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.[ID:nSB1472078]

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.[CN/MMTCN]

中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率3.4949%;二级市场上,剩余期限约1.39年的国开行固息债100223最新双边报价tCN100223=CFXM为3.66%/3.66%.

该期债为国开行今年第16期金融债.具体条款如下:

第16期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月10日

起息日 4月10日

分销期 4月6日-4月10日

上市日 4月12日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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