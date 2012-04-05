《中国数据观测》3月CPI同比涨幅料轻微反弹,短期因素不改全年物价下行趋势

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 公布内容: 3月CPI和PPI
* 公布时间: 4月9日(周一)
--调查结果: (%)
中值 区间 前值 去年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI)同比 3.3 2.8 ~ 3.5 3.2 5.4 20
环比 0.0 -0.2 ~ 0.1 -0.1 负0.2 8
工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -0.2 -0.8 ~ 1.5 0.0 7.3 19
--数据要点:
路透综合20家机构预测中值结果显示,中国3月CPI同比涨幅料轻微反弹至3.3%.但其中8家机构估值显示,当月物价环比涨幅持平,主因是3月份食品价格整体略有回升,而非食品价格同比涨幅延续此前持续小幅回落态势.2月CPI环比则下降0.1%.
调查结果并显示,反映上游生产资料价格的工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌0.2%,主要受翘尾因素影响,加之中国经济增速放缓将缩减上游能源和原材料的需求,增加了PPI同比走低的可能性.
"即便考虑成品油价除车用燃料之外的成本推动作用,影响CPI的程度仍然较低.其次,蔬菜价格上涨主要是受短期天气因素影响,预计春季气温回升、天气好转后蔬菜价格将有所回落.以上这两方面的短期因素并不会改变全年物价整体下行的趋势."交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称.
他认为,3月以来受蔬菜价格波动的影响,食品价格环比将有小幅回升,同时非食品价格延续前期的涨幅放缓过程,加上本月CPI翘尾因素比上月回升0.2个百分点,初步判断3月CPI同比涨幅可能回升到3.5%左右.
中国CPI同比增幅在去年7月一度触及6.5%的三年高点,但到今年2月时降至3.2%,创下20个月最低水准,表明通胀压力大幅缓解.去年全年CPI则上升5.4%.
兴业银行首席经济学家鲁政委表示,面对经济增速放缓和CPI止跌反弹,再加上国际原油价格持续高位运行,关于中国经济"滞涨"的担忧或再度重燃.预计PPI会出现27个月来的首次负增长.
中国国家发展和改革委员会此前宣布上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.不过业内人士预计,此次调价对国内通胀影响有限,且料不至于扼杀需求.[ID:nSB1440984]
发改委副主任张晓强此前称援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.并表示数据说明中国经济今年的开局良好.[ID:nSH0101313]
--市场影响:
中国一些主要经济指标虽然有所回落,但仍处在合理水平.而近期官方表态愈发证实,政府将根据形势变化尽快出台预调微调措施,以巩固经济平稳较快发展这一根基.
考虑到3月的短期因素并不会改变今年全年物价整体"探底慢回"的趋势,因此3月物价即便略超出预期,市场亦仍相信政府全年4%的物价控制目标可以实现,预计不会对市场造成较大影响.
但若近国际原油价格持续上涨,可能给国内带来较大的输入性通胀压力.国内成品油价后续如果继续上调,可能给国内物价运行带来较大的冲击.若监管层因此延后放松调控,恐会令股市承受更重压力.但对债市而言,将是利好.
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI
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4CAST 3.3 ~ ~
澳新银行 3.5 ~ 0.1
交通银行 3.5 ~ -0.2
交银国际 3.3 0.0 0.0
美银美林 3.4 ~ -0.1
国开证券 3.5 0.1 -0.1
建设银行 3.2 -0.2 -0.1
建银国际 2.8 ~ 0.2
中金公司 3.3 -0.1 -0.5
德意志银行 3.4 ~ -0.3
华融证券 3.5 -0.2 -0.8
华宝信托 3.2 0.1 -0.4
ING金融市场 3.0 ~ 0.0
瑞穗证券 3.3 ~ 1.0
北京领先国
际金融资讯 3.2 ~ -0.2
国海证券 3.2 0.1 -0.4
上海证券 3.3 0.0 0.0
法兴银行 3.5 ~ -0.2
西南证券 3.4 ~ 1.5
瑞银 3.3 ~ -0.3
注: ~表示数据不可得.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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