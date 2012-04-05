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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 18:14 BJT

〔德国数据〕2月工业生产较前月下滑1.3%,远超过预估的下滑0.5%

路透柏林4月5日电---德国经济部周四发布数据显示,该国2月工业生产的降幅超过预期,因寒流对建筑业造成严重影响.

2月工业生产较前月下降1.3%,远超过路透调查预估的下滑0.5%.1月工业生产被下修到按月增长1.2%.

"制造业明显的走软现象主要归因于天气因素,"经济部在声明中称,并补充道随着春季的来临,建筑商将很快弥补上先前的落后进度.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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