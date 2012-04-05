版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 16:41 BJT

〔表格〕英国2月工业生产按月增0.4%,制造业产出降幅为去年4月来最大

路透伦敦4月5日电---英国国家统计局周四公布的数据显示:

* 英国2月工业生产较前月增长0.4%(预估为增长0.3%),较上年同期下滑2.3%

* 英国2月制造业产出较前月下滑1.0%(为2011年4月以来最大跌幅),较上年同期下滑1.4%

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐