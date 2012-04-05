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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 15:27 BJT

〔表格〕瑞士3月CPI较前月上升0.6%,较上年同期下滑1.0%

路透苏黎世4月5日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.6%,较上年同期下滑1.0%,路透调查预估分别为增长0.4%与下降1.1%.

以下为详细数据:

2012年3月 2012年2月 2011年3月

较上月变动% 0.6 0.3 0.6

较上年同期变动% -1.0 -0.9 1.0

指数(2010年12月=100) 99.7 99.1 100.7 (完)

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--编译 梁睿雪;审校 侯向明

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