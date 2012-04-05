《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日(II)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
**每日经济新闻**
--据安迅思息旺能源监测,春节后,中国国内各地柴油终端需求并没有如预期般恢复,和往年同期相比,甚至还有不同程度的下跌,这直接导致国内柴油库存激增,2月国内柴油库存刷新了2011年以来的最高点.
--据悉,张家口财政局在河北金融资产交易所公开挂牌转让张家口商业银行18,814万股股权,占比18.81%,挂牌价格5.6亿元人民币.
**经济参考报**
--成品油市场近期进入调价后的消化期,市场呈现价高无市的特征,中间商在高油价下操作较为谨慎,加之前期库存较高,市场成交清淡.目前,柴油资源整体处供过于求的局面,价格承压较大,迫于出货压力价格理性回调.
--记者日前从权威人士处得知,淡水河谷(VALE5.SA)40万吨级船停靠中国港口问题可能在近期解决,相关部门的态度已发生变化.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/尹嫄婷; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。