《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日(II)

**每日经济新闻**

--据安迅思息旺能源监测,春节后,中国国内各地柴油终端需求并没有如预期般恢复,和往年同期相比,甚至还有不同程度的下跌,这直接导致国内柴油库存激增,2月国内柴油库存刷新了2011年以来的最高点.

--据悉,张家口财政局在河北金融资产交易所公开挂牌转让张家口商业银行18,814万股股权,占比18.81%,挂牌价格5.6亿元人民币.

**经济参考报**

--成品油市场近期进入调价后的消化期,市场呈现价高无市的特征,中间商在高油价下操作较为谨慎,加之前期库存较高,市场成交清淡.目前,柴油资源整体处供过于求的局面,价格承压较大,迫于出货压力价格理性回调.

--记者日前从权威人士处得知,淡水河谷(VALE5.SA)40万吨级船停靠中国港口问题可能在近期解决,相关部门的态度已发生变化.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/尹嫄婷; 审校 张喜良

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