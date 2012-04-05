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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 11:10 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,西班牙标债不佳令欧洲债务忧虑重燃

路透东京4月5日电---日本公债价格周四上涨,此前西班牙公债标售结果不佳,打击投资者风险意愿,压制股市并重燃市场对欧洲债务局势的忧虑.

6月10年期日债期货2JGBv1升0.15点至141.73.

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