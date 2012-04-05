《全球主要央行动态》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下所列为上周四下午至本周四上午(3月29日-4月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.
**美国**
根据美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.联储官员指出,经济成长略为转强,但仍对美国经济活动全面升温抱持审慎态度,将大部分注意力集中在仍旧偏高的失业率.
仅有"少数"官员认为若经济丧失动能、或通胀在过长的一段时间维持在过低水准,则可能有必要推出进一步的刺激性货币政策以支撑经济.这样的态度与1月相较明显软化,当时有一些委员认为可能需要在不久后提出进一步的宽松措施,且当时也持续认为若经济状况恶化则可能需要施行刺激政策.[ID:nST0448672]
美联储决策者暗示,国内经济复苏正在逐步增强,在这样的形势下他们无意以货币政策进一步刺激经济成长.克里夫兰联储总裁皮亚纳尔托称,"根据我目前的展望,我们的政策立场仍然最适合促进产出和就业的稳定增长,并维持物价稳定."达拉斯联储总裁费希尔表示,经济复苏的动力正在增强,央行不应草率行动.圣路易斯联储总裁布拉德指出全球整体生产能力偏紧,可能给美国通胀带来一些上行压力.
整体来看,他们的言论暗示美联储进一步放松政策的门槛可能较高,而且政策制定者或许需要看到经济复苏进程出现明显恶化,才会支持祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1468028]
旧金山联储总裁威廉姆斯表示,美国就业市场增强以及通胀率略高于预期,已降低了美联储需要出台第三轮购债计划以提振经济的可能性.他表示,美联储仍可能需要维持利率在近零水准直至2014年末,以便保持经济的复苏,但也许没必要进一步尝试压低利率."最终随着经济复苏升温,我们会削减证券持有规模,并提高利率目标,"威廉姆斯称."但仍要很长时间."[ID:nSB1471834]
美联储主席贝南克称,"和以往一样,我们必须关注通胀,并乐见维持物价稳定,通胀处于低位并保持平稳.""这些是我们关心的问题.没有简单公式,但随着经济转强并可以靠自身力量持续增长,那么在某个时点,对联储提供大量支持的需求将开始消退."[ID:nSB1463408]
费城联储总裁普洛瑟称'不应预期更多宽松政策',"若经济成长继续改善,失业率持续下滑、那么开始缓和(宽松)政策立场的压力将增加,"若没有"拖累复苏的冲击,很可能需要在2014年底之前升息".[ID:nSB1463408][ID:nSB8527601][ID:nSB1462930]
纽约联邦储备银行表示,美联储2011年从公开市场操作帐户(SOMA)所取得的费用前收益约为860亿美元,其中约有750亿美元的收益汇给了财政部.[ID:nST0448974]
**欧洲**
欧洲央行周三一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,因通胀持续高企抵消了采取措施应对欧元区经济复苏疲弱的压力.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nSB1470962]
欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.其表示:"有监于当前产出及失业率处于历史高点的状况,目前要讨论退出策略为时过早."他直率的补充道:"我认为欧洲央行总裁是对此有最终话语权的人."
欧洲央行宣布维持利率于1.0%之后,德拉吉称"经济前景面临的主要是下滑风险",而欧洲央行需要时间来观察大规模向银行注资的完整效应.[ID:nST0448884]
欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,非传统的货币举措可能导致通胀上升和改革推后,尚无迹象显示LTRO导致了信贷过度增长或通胀风险,M3增长稳定,认为进一步放松货币政策的空间不大.[ID:nSB1462520]
欧洲央行管理委员会成员克兰耶克称,目前为止,欧元区银行尚未变得过分依赖欧洲央行廉价注资.也不能断言银行不会把这些欧洲央行三年期贷款传导给家庭和企业,还不到下结论的时候.[ID:nSB1468208]
欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示,欧洲需要讨论如何促进经济增长.但他拒绝评论央行低利率将维持多久.[ID:nSB1461868]
**英国**
英国央行金融政策委员会(FPC)委员克拉克(Alastair Clark)在采访中称,央行新成立的FPC或需要采取不受欢迎的行动来遏制英国未来的信贷泡沫,并抵御外界有关直接刺激信贷的呼吁.[ID:nSB1465024]
**加拿大**
加拿大央行总裁卡尼表示,加国经济目前表现好于预期,欧债危机的威胁有所减弱.但他同时警告,家庭债务水准较高,这种情况难以为继.他的讲话很大程度上呼应了央行3月8日声明中的乐观基调,表明央行正在逐步接近升息,不过真正行动可能要等到明年."央行将采取一切适当举措,实现2%的中期通胀目标."他说.[ID:nSB1468086]
**日韩**
央行副总裁山口广秀表示,该行2月放宽货币政策已对市场及企业信心带来正面影响.但目前要评估2月放宽政策对整体经济的效应仍为时过早.[ID:nSB1466590]
前日本央行副总裁武藤敏郎表示,央行需要进一步放宽政策,因任何形式的经济复苏都将是温和的,放宽政策的未来选项包括购买更多日本公债或风险资产.[ID:nSB1465232]
韩国央行年度报告称,2011年将美元资产占外汇储备比重降低逾3个百分点.截至2011年底,央行美元计价资产在外储中占比为60.5%,低于2010年底的63.7%和2009年底的63.1%.[ID:nST0447182]
**澳洲**
澳洲央行在周二的政策会议上决定维持4.25%的利率不变,称希望根据未来的通胀数据来决定是否放宽政策.此举大开5月降息之门.澳洲央行总裁史蒂文斯在简短的声明中表示,"委员会认为产出增速有点低于稍早的预估,但亦认为在考虑进一步措施放宽货币政策之前,依据未来重要的物价数据以对通胀前景再做评估,是稳妥的做法."[ID:nSB1468636]
**中国**
中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;同时进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nSB1465932]
中国人民银行行长周小川称,中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性,将综合使用政策组合以控制通胀并使经济软着陆."全球流动性太多,我们就要非常的小心.如果你使用太多的利率工具,可能会导致资本向国内流动.在使用几个不同的货币政策工具之间,要进行利弊的比较和平衡."他称.[ID:nSH0101213]
中国人民银行副行长胡晓炼表示,中国利率市场化向前推进有其自身路径.而被问及利率市场化是否会从中小银行试点推进时,她则予以否认.[ID:nSB1460986]
新华社报导称,中国人民银行目前正在研究进一步完善中国支付清算体系、建设人民币跨境支付系统等相关议题,将在支付系统中增加跨境支付清算功能.[ID:nSB1465230]
**台湾**
台湾央行连续二周调升隔夜拆款利率共1.8个基点,结束近五个月持于低利不动的态势,市场揣测央行或为提前因应通膨压力.惟央行官员称此举仅为贴近市场.一位不愿具名的央行官员表示,今日调升隔夜拆款代收利率,是为贴近市场利率,并微幅修正利率曲线.不过当被问及央行是否将连续调高具引导市场利率意义的代收利率,官员称将会"看状况"决定.[ID:nST04478
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。