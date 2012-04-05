《全球主要央行动态》--4月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月29日-4月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

根据美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.联储官员指出,经济成长略为转强,但仍对美国经济活动全面升温抱持审慎态度,将大部分注意力集中在仍旧偏高的失业率.

仅有"少数"官员认为若经济丧失动能、或通胀在过长的一段时间维持在过低水准,则可能有必要推出进一步的刺激性货币政策以支撑经济.这样的态度与1月相较明显软化,当时有一些委员认为可能需要在不久后提出进一步的宽松措施,且当时也持续认为若经济状况恶化则可能需要施行刺激政策.[ID:nST0448672]

美联储决策者暗示,国内经济复苏正在逐步增强,在这样的形势下他们无意以货币政策进一步刺激经济成长.克里夫兰联储总裁皮亚纳尔托称,"根据我目前的展望,我们的政策立场仍然最适合促进产出和就业的稳定增长,并维持物价稳定."达拉斯联储总裁费希尔表示,经济复苏的动力正在增强,央行不应草率行动.圣路易斯联储总裁布拉德指出全球整体生产能力偏紧,可能给美国通胀带来一些上行压力.

整体来看,他们的言论暗示美联储进一步放松政策的门槛可能较高,而且政策制定者或许需要看到经济复苏进程出现明显恶化,才会支持祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1468028]

旧金山联储总裁威廉姆斯表示,美国就业市场增强以及通胀率略高于预期,已降低了美联储需要出台第三轮购债计划以提振经济的可能性.他表示,美联储仍可能需要维持利率在近零水准直至2014年末,以便保持经济的复苏,但也许没必要进一步尝试压低利率."最终随着经济复苏升温,我们会削减证券持有规模,并提高利率目标,"威廉姆斯称."但仍要很长时间."[ID:nSB1471834]

美联储主席贝南克称,"和以往一样,我们必须关注通胀,并乐见维持物价稳定,通胀处于低位并保持平稳.""这些是我们关心的问题.没有简单公式,但随着经济转强并可以靠自身力量持续增长,那么在某个时点,对联储提供大量支持的需求将开始消退."[ID:nSB1463408]

费城联储总裁普洛瑟称'不应预期更多宽松政策',"若经济成长继续改善,失业率持续下滑、那么开始缓和(宽松)政策立场的压力将增加,"若没有"拖累复苏的冲击,很可能需要在2014年底之前升息".[ID:nSB1463408][ID:nSB8527601][ID:nSB1462930]

纽约联邦储备银行表示,美联储2011年从公开市场操作帐户(SOMA)所取得的费用前收益约为860亿美元,其中约有750亿美元的收益汇给了财政部.[ID:nST0448974]

**欧洲**

欧洲央行周三一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,因通胀持续高企抵消了采取措施应对欧元区经济复苏疲弱的压力.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nSB1470962]

欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.其表示:"有监于当前产出及失业率处于历史高点的状况,目前要讨论退出策略为时过早."他直率的补充道:"我认为欧洲央行总裁是对此有最终话语权的人."

欧洲央行宣布维持利率于1.0%之后,德拉吉称"经济前景面临的主要是下滑风险",而欧洲央行需要时间来观察大规模向银行注资的完整效应.[ID:nST0448884]

欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,非传统的货币举措可能导致通胀上升和改革推后,尚无迹象显示LTRO导致了信贷过度增长或通胀风险,M3增长稳定,认为进一步放松货币政策的空间不大.[ID:nSB1462520]

欧洲央行管理委员会成员克兰耶克称,目前为止,欧元区银行尚未变得过分依赖欧洲央行廉价注资.也不能断言银行不会把这些欧洲央行三年期贷款传导给家庭和企业,还不到下结论的时候.[ID:nSB1468208]

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示,欧洲需要讨论如何促进经济增长.但他拒绝评论央行低利率将维持多久.[ID:nSB1461868]

**英国**

英国央行金融政策委员会(FPC)委员克拉克(Alastair Clark)在采访中称,央行新成立的FPC或需要采取不受欢迎的行动来遏制英国未来的信贷泡沫,并抵御外界有关直接刺激信贷的呼吁.[ID:nSB1465024]

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼表示,加国经济目前表现好于预期,欧债危机的威胁有所减弱.但他同时警告,家庭债务水准较高,这种情况难以为继.他的讲话很大程度上呼应了央行3月8日声明中的乐观基调,表明央行正在逐步接近升息,不过真正行动可能要等到明年."央行将采取一切适当举措,实现2%的中期通胀目标."他说.[ID:nSB1468086]

**日韩**

央行副总裁山口广秀表示,该行2月放宽货币政策已对市场及企业信心带来正面影响.但目前要评估2月放宽政策对整体经济的效应仍为时过早.[ID:nSB1466590]

前日本央行副总裁武藤敏郎表示,央行需要进一步放宽政策,因任何形式的经济复苏都将是温和的,放宽政策的未来选项包括购买更多日本公债或风险资产.[ID:nSB1465232]

韩国央行年度报告称,2011年将美元资产占外汇储备比重降低逾3个百分点.截至2011年底,央行美元计价资产在外储中占比为60.5%,低于2010年底的63.7%和2009年底的63.1%.[ID:nST0447182]

**澳洲**

澳洲央行在周二的政策会议上决定维持4.25%的利率不变,称希望根据未来的通胀数据来决定是否放宽政策.此举大开5月降息之门.澳洲央行总裁史蒂文斯在简短的声明中表示,"委员会认为产出增速有点低于稍早的预估,但亦认为在考虑进一步措施放宽货币政策之前,依据未来重要的物价数据以对通胀前景再做评估,是稳妥的做法."[ID:nSB1468636]

**中国**

中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;同时进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nSB1465932]

中国人民银行行长周小川称,中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性,将综合使用政策组合以控制通胀并使经济软着陆."全球流动性太多,我们就要非常的小心.如果你使用太多的利率工具,可能会导致资本向国内流动.在使用几个不同的货币政策工具之间,要进行利弊的比较和平衡."他称.[ID:nSH0101213]

中国人民银行副行长胡晓炼表示,中国利率市场化向前推进有其自身路径.而被问及利率市场化是否会从中小银行试点推进时,她则予以否认.[ID:nSB1460986]

新华社报导称,中国人民银行目前正在研究进一步完善中国支付清算体系、建设人民币跨境支付系统等相关议题,将在支付系统中增加跨境支付清算功能.[ID:nSB1465230]

**台湾**

台湾央行连续二周调升隔夜拆款利率共1.8个基点,结束近五个月持于低利不动的态势,市场揣测央行或为提前因应通膨压力.惟央行官员称此举仅为贴近市场.一位不愿具名的央行官员表示,今日调升隔夜拆款代收利率,是为贴近市场利率,并微幅修正利率曲线.不过当被问及央行是否将连续调高具引导市场利率意义的代收利率,官员称将会"看状况"决定.[ID:nST04478