〔中国房地产〕3月百城住宅均价同比微涨0.03%,十大城市续跌--中指院

* 3月百城住宅均价同比微涨0.03%

* 环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌

* 北京等十大城市房价同比续跌

路透北京4月5日电---中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.

报告并称,从同比来看,全国100个城市住宅均价涨幅自2011年8月以来持续缩小,3月价格水平与去年同期基本持平,此前2月同比上涨0.93%.

报告显示,3月全国100个城市住宅平均价格为8,741元人民币/平方米,其中34个城市环比上涨,66个城市环比下跌;同期十大城市住宅均价为15,454元/平方米,环比下跌0.4%,同比下跌2.08%.

"....去存货是多数企业短期内的首要任务,加推特价房源、团购、新盘低价入市等手段继续成为主流企业和项目的定价策略,'调价促量'之势仍在继续,"中指院报告称.

在100个城市中,3月住宅价格环比涨幅居前十位的城市依次是:温州、深圳、连云港、泰州、秦皇岛、日照、重庆、汕头、淄博、菏泽,但各城市涨幅均不超过1%.

环比跌幅居前的十个城市依次是:天津、德州、无锡、昆山、邯郸、呼和浩特、株洲、惠州、常州、镇江.

北京等十大城市中,3月深圳、重庆、广州分别环比上涨0.84%、0.6%、0.37%;其余7个城市下跌,其中天津下跌2.33%,跌幅最大,北京、杭州等5个城市跌幅介于0.2%-0.7%之间.

同比来看,下跌的城市有7个,与上月持平.其中上海跌幅最小为0.94%;北京、杭州、南京和重庆跌幅介于1%-5%之间;天津、成都跌幅超过5%;其余3个城市同比上涨,深圳上涨1.63%,武汉、广州涨幅在1%以内.

中国房价在持续调控压力下进一步走低.国家统计局此前数据显示,2月70个大中城市中,环比上涨的城市仅剩下四个,且涨幅均未超过0.1%.同比则有近四成城市房价同比下降.[ID:nSB1439084](完)