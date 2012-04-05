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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 11:40 BJT

《外汇动态》日圆走强,因复活节假期前出现空仓回补

0320GMT---一名大型日资银行驻东京的外汇销售交易员表示,美元/日圆和非美元主要货币/日圆回落,因投资者在周五耶稣受难日和复活节后星期一假期前削减曝险.

"出现一些意在削减日圆空仓的波动,相当活跃,"他说.

美元兑日圆JPY=跌0.3%至82.23日圆,欧元兑日圆EURJPY=R则下跌0.1%至108.22日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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