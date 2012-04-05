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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 12:18 BJT

《IFR短评》风险货币的跌势在复活节及美国就业报告公布前暂缓

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IFR新加坡4月5日电---美元兑亚洲货币持续获得买盘支撑,但在复活节假期及明日美国非农就业报告公布前,获利了结卖盘令涨势受到压制.

风险货币继在隔夜市场续跌后,现迎来空头回补,这亦对现在增持美元多头仓位发出了警告.

中国人民银行美元兑人民币中间价报6.3035,低于市场所呼吁的把中间价定在6.3100上方.上周五的中间价为6.2943.

亚洲股市多数下跌.但中国沪综指扳回早盘跌幅,因继中国证券监督管理委员会本周决定新增500亿美元QFII投资额度[ID:nSB1470046],市场预计更多外资将进入.

部分人士估计,料将有4,500亿港元的海外资金流入中国大陆股市.

美元兑坡元限于1.2570-1.2620区间交投.美元兑马币(林吉特)日内应仍会在3.06-3.07之间交投.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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