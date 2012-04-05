《IFR短评》风险货币的跌势在复活节及美国就业报告公布前暂缓

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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IFR新加坡4月5日电---美元兑亚洲货币持续获得买盘支撑,但在复活节假期及明日美国非农就业报告公布前,获利了结卖盘令涨势受到压制.
风险货币继在隔夜市场续跌后,现迎来空头回补,这亦对现在增持美元多头仓位发出了警告.
中国人民银行美元兑人民币中间价报6.3035,低于市场所呼吁的把中间价定在6.3100上方.上周五的中间价为6.2943.
亚洲股市多数下跌.但中国沪综指扳回早盘跌幅,因继中国证券监督管理委员会本周决定新增500亿美元QFII投资额度[ID:nSB1470046],市场预计更多外资将进入.
部分人士估计,料将有4,500亿港元的海外资金流入中国大陆股市.
美元兑坡元限于1.2570-1.2620区间交投.美元兑马币(林吉特)日内应仍会在3.06-3.07之间交投.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
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