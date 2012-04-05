诺贝尔奖得主称以色列威胁世界和平

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林4月4日电---诺贝尔文学奖得主、德国作家格拉斯（Guenter Grass）在诗作《一定要说的话》（What must be said）中，谴责以色列威胁世界和平，并称决不允许对伊朗发起军事打击。德国一家报纸将格拉斯称为“永恒的反犹太主义者”。
84岁的格拉斯还在诗中谴责德国对以色列的军售。这首诗发表在周三的《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung）上。格拉斯是左翼资深活动人士，抨击西方对伊拉克等地区的军事介入。
他的言论在德国遭到谴责。在德国，因为纳粹大肆屠杀犹太人的历史，强烈抨击以色列属于禁忌。格拉斯自2006年承认曾效力希特勒的纳粹党卫队后，其自身的道德权威大减，一直未能完全恢复。
格拉斯在诗中写道：“我为什么现在才说……有核能力的以色列将威胁已很脆弱的世界和平？因为这必须现在说出来，不能等到明天，明天说或许已经太迟。”
他写道：“还因为我们--负担过重的德国人--或将成为可预见性犯罪的同伙。”他还表示，德国纳粹的历史和大屠戮不是对以色列核能力保持沉默的理由。
格拉斯写道：“我不会再保持沉默，因为厌倦了西方的虚伪。”格拉斯于1999年凭借《铁皮鼓》（The Tin Drum）等小说获诺贝尔文学奖。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
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