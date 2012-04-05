〔中国债市动态〕现券收益率波动不大,资金面虽偏紧但影响有限

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率窄幅震荡.虽然市场资金面略微有些偏紧,但由于今日为清明节后的首个交易日,机构的买卖意愿均不强烈,现券收益率未受明显影响.
交易员并表示,由于季末银行突击揽储,造成今日例行调整存款准备金缴款时需要补充上缴,债市流动性略感偏紧,但因机构对资金面的预期依然乐观,债市未见抛压.
"收益率还行,变动不是很明显."华东一银行交易员指出,"今天一些交易员可能还在休假,市场买卖意愿都不强,资金面情况没有影响到收益率."
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[CN/CN]
剩余期限近10年的国债120004最新双边报价对应收益率tCN120004=CFXM为3.5500%/3.5200%,上日尾盘为3.5400%/3.5200%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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