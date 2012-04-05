〔中国债市动态〕现券收益率波动不大,资金面虽偏紧但影响有限

路透上海4月5日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率窄幅震荡.虽然市场资金面略微有些偏紧,但由于今日为清明节后的首个交易日,机构的买卖意愿均不强烈,现券收益率未受明显影响.

交易员并表示,由于季末银行突击揽储,造成今日例行调整存款准备金缴款时需要补充上缴,债市流动性略感偏紧,但因机构对资金面的预期依然乐观,债市未见抛压.

"收益率还行,变动不是很明显."华东一银行交易员指出,"今天一些交易员可能还在休假,市场买卖意愿都不强,资金面情况没有影响到收益率."

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[CN/CN]

剩余期限近10年的国债120004最新双边报价对应收益率tCN120004=CFXM为3.5500%/3.5200%,上日尾盘为3.5400%/3.5200%.(完)