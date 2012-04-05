更正:〔东京汇市〕欧元和澳元下跌后进行整理,走势仍脆弱

(更正:因译文有误,内文倒数第四段改为"上海股市上涨0.8%",非"澳元兑美元上涨0.8%)

* 西班牙债券标售表现不佳令市场紧张

* 美联储政策立场的温和程度减轻,令风险货币承压

* 汇丰中国服务业PMI报告对汇市影响甚微

路透东京/悉尼4月5日电---欧元兑日圆和美元周四徘徊在三周低点附近,商品货币对大幅跌势展开整理,此前西班牙债券标售结果不佳,重新激起对欧元区债务危机的担忧.

风险货币兑美元走弱.美联储政策会议记录在周二公布之后美元即全线上涨.该会议记录显示美联储不急于加大印钞提振经济.

欧元兑美元EUR=报1.3150美元,日内上涨0.1%,欧元周三下滑将近1%,跌向1.3100美元.第一道支撑位见于约1.3094美元,即3月中至3月底涨势的76.4%回档位.

"西班牙标债结果不佳,让人警觉到市场并不相信二线国家的压力已完全消退,"法国巴黎银行在给客户的研究报告中写道.

交易员担心,欧洲央行两次长期再融资操作(LTRO)带给二线国家公债的涨势或许就要停止.

西班牙10年公债收益率升至5.7%,为1月以来最高.这令同样债务沉重的葡萄牙成功重返债市变得黯淡.

"随着对西班牙的担忧升高,加上法国即将大选且希腊也将举行选举,政治上的风险更加明显,因此我们重申我们对欧元/美元第二季底前的汇价预估为1.28,"巴黎银行称.

欧元未能突破1.3400水平,市场目前似乎有意首次试探约1.3000的两个月波动区间底部.欧元兑日圆EURJPY=R报108.31,距离隔夜纽约时段低位约107.90不远.

**美元走强**

美元指数.DXY仍接近两周高点79.922,但略回落至79.645.

澳元接近周三创下的三个月低位1.0243美元.中国服务业3月稳健扩张,且企业信心触及11个月高位,但澳元对此反应冷淡.

澳元兑美元最新报1.0284,上海股市.SSEC上涨0.8%协助澳元守在支撑位1.0263上方,该支撑位是澳元11-2月升势的50%回档位.

澳元从2月高位1.0857跌至上交易日的低位,因一连串当地数据疲弱、担心中国硬着陆,以及预期下个月澳洲央行将会降息.

美元/日圆JPY=下跌0.3%至82.20日圆,因交易商在复活节假期和美国非农就业报告出炉前缩减其日圆空头部位.该报告将于周五公布.

投资人益发认为美国近来经济改善至少有部分是受暖冬影响,第二季经济数据出炉前交易商转趋审慎.

纽约 当日 今年来 2011年

0403GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3150 1.3141 +0.07 +1.58 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.19 82.44 -0.30 +6.82 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 108.09 108.33 -0.22 +8.56 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9148 0.9159 -0.12 -2.43 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5900 1.5885 +0.09 +2.35 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9962 0.9960 +0.02 -2.27 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0304 1.0260 +0.43 +0.77 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8180 0.8143 +0.45 +5.09 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.680 84.590 +0.11 +7.68 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.240 67.130 +0.16 +12.39 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.71 130.96 -0.19 +9.35 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2591 1.2591 +0.00 -4.08 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 白云/李婷仪/石冠兰/戴素萍;审校 田建华/程琳/王丽鑫

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