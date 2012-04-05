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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 12:08 BJT

《外汇动态》市场传言1.0300美元之上有澳元止损单

0350GMT---澳元兑美元AUD=D4上涨0.3%至1.0296美元,有传言称在1.0300之上埋有止损买单.

一日系银行交易员指称澳元在1.0300/20美元区间有停止单,且中国沪市大涨给予澳元支撑.中国股市在三天假期休市后今日恢复交易,沪综指.SSEC上涨1.4%.

其他市场人士称,停止单在大约1.0310之上.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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