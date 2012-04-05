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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 12:14 BJT

〔中国新债〕中国黄金集团下周二将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月5日电---中国黄金集团公司周四公告称,将于下周二(10日)簿记建档发行15亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国黄金集团   30       15      12   4/10簿记建档   兴业银行     AAA       4/11       4/12
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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