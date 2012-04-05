〔中国货币市场〕主要回购利率普涨,季末存款增加需补缴准备金或是主因(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海4月5日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.

交易员并指出,一般来说,这种例行存款准备金调整对资金面影响的持续性不长.在各机构资金调度到位后,回购利率有望企稳甚至回落.

上海一银行交易员称,今日主要回购利率上行,"主要就是调补(缴例行的存款准备金).其他的消息还没听到."

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.

另有交易员透露,上个月末为季度末,不少银行突击吸收存款,导致本月初应补缴的准备金数量相对较多.

华南一银行交易员补充说,从上午情况看,仅有一家大型银行对外融出资金,其他都未出钱.不过回购利率能否持续上行,还要看各机构资金调配的到位情况.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0253 2.6432 +38.21 3,607.86

七天CN7DRP=CFXS 3.9812 3.4498 +53.14 886.96

14天CN14DRP=CFXS 4.0538 3.5154 +53.84 76.70

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0210 2.6425 +37.85 920.41

七天CHICNY7D=CFXS 3.9974 3.4507 +54.67 170.40

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.8800 0.7300 +415.00 494.36

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4600 1.0000 +246.00 189.69

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2600 2.2000 +106.00 4.85

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0400 2.6660 +37.40 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9574 3.4500 +50.74 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0300 3.5000 +53.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0033 2.6392 +36.41 --

七天SHICNYSWD= 3.9658 3.4400 +52.58 --

三个月SHICNY3MD= 4.8775 4.8830 -0.55 --

===============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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