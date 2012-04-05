〔中国货币市场〕主要回购利率普涨,季末存款增加需补缴准备金或是主因(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海4月5日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.
交易员并指出,一般来说,这种例行存款准备金调整对资金面影响的持续性不长.在各机构资金调度到位后,回购利率有望企稳甚至回落.
上海一银行交易员称,今日主要回购利率上行,"主要就是调补(缴例行的存款准备金).其他的消息还没听到."
按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.
另有交易员透露,上个月末为季度末,不少银行突击吸收存款,导致本月初应补缴的准备金数量相对较多.
华南一银行交易员补充说,从上午情况看,仅有一家大型银行对外融出资金,其他都未出钱.不过回购利率能否持续上行,还要看各机构资金调配的到位情况.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0253 2.6432 +38.21 3,607.86
七天CN7DRP=CFXS 3.9812 3.4498 +53.14 886.96
14天CN14DRP=CFXS 4.0538 3.5154 +53.84 76.70
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0210 2.6425 +37.85 920.41
七天CHICNY7D=CFXS 3.9974 3.4507 +54.67 170.40
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.8800 0.7300 +415.00 494.36
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4600 1.0000 +246.00 189.69
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2600 2.2000 +106.00 4.85
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0400 2.6660 +37.40 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9574 3.4500 +50.74 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0300 3.5000 +53.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0033 2.6392 +36.41 --
七天SHICNYSWD= 3.9658 3.4400 +52.58 --
三个月SHICNY3MD= 4.8775 4.8830 -0.55 --
===============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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