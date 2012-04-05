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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 12:17 BJT

〔中国新债〕中国中冶下周二将发行44亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月5日电---中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)周四公告称,将于
下周二(10日)在银行间债市簿记建档发行44亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国中冶      144       44      12   4/10簿记建档   中信证券    AAA        4/12        4/13
 (1618.HK)(601618.SS)                                中信银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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