《综述》中国A股节后迎来"太阳雨",短线偏暖但中期仍有赖经济复苏

* 消息面利多利空参半

* 政策效应短线可显现

* 大盘中长期走势仍需待经济转好

作者 林琦

路透上海4月5日电---在清明节小长假后,中国股市周四迎来一场"太阳雨".在长线投资者规模将扩大等利好普照下,沪综指盘中反弹幅度超过1%并站上五日均线,但期间亦难掩银行业垄断或被打破等"冷雨"侵袭,显示对大盘表现仍不能过于乐观.

业内人士并指出,中国宏观经济前景扑朔迷离,货币政策欲松仍紧,股市中线上涨动力仍不足,大盘近期仍将处于震荡格局.

"大盘主要受政策面影响,蓝筹股表现出强势.如果不是银行股被压着,大盘还能涨得更多."银河证券资深分析师任承德表示,"未来股市将有一个结构性变革.现在蓝筹股估值很低却没人做,监管层就是要把资金引到蓝筹股上去."

因国定假日,A股市场周一至周三休市.节假日期间,政策消息面并不平静,利多利空参杂,如合格境外机构投资者(QFII)扩容,新股发行改革启动,货币政策放松风声再起等利多因素;不过相伴而来的也有海外股市和大宗商品重挫,银行业垄断或被打破将有损银行股高盈利局面等利空消息.

沪综指.SSEC周四午盘报2,292.44点,涨1.31%.节前一周,因担忧中国经济弱于预期,该指数累计下跌3.7%,创三个半月最大单周跌幅.

证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度500亿元人民币.[ID:nSB1470046]这意味逾3,600亿元资金将在未来几年逐步进入中国资本市场,目前QFII帐户总资产规模达2,656亿元,其中股票占四分之三.

上周末,中国证监会就新股发行体制改革方案向社会征求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.[ID:nSB1466206]而央行货币政策委员会第一季度例会上提到"引导货币信贷适度增长",时隔一年央行再度提及这段表述,释放出货币政策微调预调信号.

不过随着美联储(FED)对新一轮量化宽松政策(QE3)的支持度下降,周三海外大宗商品普遍大跌,伦铜大挫3%,国际油价跌逾2%,美国期金重挫约3.5%.而海外股市表现亦较弱,欧洲股市跌至两个月低位,美股亦全面下跌.

**政策引导,效应慢热**

国泰君安首席策略分析师钟华指出,大盘前期连续下跌后,本身就有技术性反弹的需要;而且在目前的低位,政策面利好比较容易刺激大盘上涨.

"政策面的意图还是明显的,希望大家更注重价值投资,"他说.

水泥等蓝筹股周四应声上涨,海螺水泥(600585.SS)午后报16.50元,涨4.56%;券商股亦表现神勇,中信证券(600030.SS)报12.20元,涨5.26%,盘中一度涨停.

任承德认为,从新股发行制度改革方向来看,抑制新股投机、降低新股发行市盈率已是非常明显.监管层是下定决心要整治中小板和创业板估值偏高的顽疾,将资金引导至蓝筹股这片"洼地".

他认为,将来的格局是新股大量地发,蓝筹股托底,小盘股市盈率降下来,"蓝筹股跌不动的话,大盘也就跌不下去,大家也没必要去担忧(股指)创新低."

不过,俗话说"病去如抽丝",A股市场的投机气氛并不那么容易消除,需要创造更多的财富效应来吸引资金流向蓝筹股.

信达证券研究所副总经理刘景德指出,短期而言,QFII扩容等利好确实会刺激大盘和蓝筹股,但目前国内偏紧的资金面下,蓝筹股行情很难发动,题材股可能仍会活跃,大盘总体难脱震荡格局.

中信证券周四晨会报告认为,仍审慎看待二季度行情,市场面临的大背景依然是经济处于衰退后期,大家需要继续谨慎观察,指数波动幅度将加大,以结构性机会为主.

占据市场最大权重的银行股周四却是低迷不振,温家宝总理关于要打破银行业垄断的表述,令现有的大型银行股将面临经营压力.

中国总理温家宝还剩下一年任期,他在周二表示,"关于融资成本,其实我这里坦率地讲,我说我们银行获得利润太容易了.为什么呢?就是少数几大家银行处于垄断地位,只能到它那儿贷款才贷得来,别的地方很困难."

全球市值最大的银行--工商银行A股(601398.SS)午盘报4.27元,跌1.39%.业内人士指出,目前尚未有具体的"反垄断"政策动向,但允许民间资本进入金融业及利率市场化改革已呼之欲出,预示着银行业的竞争压力可能加大.(完)