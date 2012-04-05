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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 13:11 BJT

〔企业并购〕东芝可能联手SK hynix竞购尔必达记忆体--日经

路透东京4月5日电---日本经济新闻周四报导,东芝(6502.T)正在考虑与韩国SK hynix(000660.KS)联手竞购已破产的日本晶片商尔必达记忆体.

一行业消息人士之前告诉路透,东芝退出了对尔必达记忆体的竞购.

多名消息人士还透露,美国美光(MU.O)也在竞购者之列.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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