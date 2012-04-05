《Saft专栏》失去美联储这根拐杖,市场能否自立

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 田建华/蔡美珍
路透4月5日电---现在我们终于可以拭目以待,观察股市能否自立.
本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示,近期不太可能推出诸如量化宽松这样的又一轮非常规支撑措施.目前为止,风险资产一点也不喜欢这样的基调.
周二公布的美联储3月会议记录显示其对经济的看法更具建设性,尤为关键的是,记录显示只有两位联邦公开市场委员会(FOMC)委员认为有必要推出更多货币刺激措施.这与一个月以前相比大相径庭,那时有'多位'委员认为当前经济状况可能需要进一步放宽政策.迎面可以感觉有一股小凉风,这是美联储4月放宽政策的大门砰然关闭所带动的气流,可能只有经济再度恶化,才会再度打开这扇门.
此消息一出,股市等风险市场即刻下跌,投资者要重新计算,美联储对经济复苏的力道到底相信几何.
基金管理公司Comstock Partners的Charlie Minter在给客户的报告中写道,"股市处于暂时性的最佳位置,投资者一方面认为美国经济复苏可以自我维系,另一方面预期即将推出第三轮量化宽松(QE3).这是自相矛盾.若经济确实如他们所说的那样强劲,就不会需要QE3."
我们显然已经过了那个最佳位置.
若美联储真的不再提供任何援助,市场面临两大疑问.
首先就是关于经济复苏力道的疑问,这个疑问很大,但在某些方面会自我限制.若经济复苏情况令人失望,美联储将很可能扭转公债收益率曲线或购买更多公债.这就是所谓的美联储"看跌期权",且确实存在.投资股市的人,至少部分原因是笃信美联储已经决定不会让他们亏损(太多).
这种资本配置思路的后果令人不安.看看Groupon,虽然其商业计划经不起推敲而且企业内部监控松懈,却成功地进行了大规模的首次公开发行(IPO).当投资者认为背后有人撑腰的话,这种情况就会更常出现.
**优点与弱点**
第二个问题是,在缺乏美联储支援之下,股市能够表现得多好?如果经济仅是龟速前进,陷于低成长困境,而同时家庭与政府都在缓慢修复财务状况的话,会发生什么情况呢?
当少了美联储进一步宽松刺激时,你得问问自己:在企业获利相对国内生产总值(GDP)比例达到历史高位时,我会想在这个时点买股票吗?其实这个问题也可以套用在所有风险较高的企业证券资产.在消费者薪资成长低迷以及又需要存钱的情况下,企业获利如何持续并不明朗.上周公布的数据显示,美国2月消费者支出成长0.8%,增幅大于预期,尽管所得只增加0.2%.消费者靠着减少储蓄来筹措支出,储蓄率跌至3.7%,为30个月以来最低.如果你的奶牛产乳量超过它摄取的营养,你就要面临可持续性的问题了.
市场对宽松政策承诺的依赖程度,体现了美联储政策的成功一面,但这也同时反映出其固有的根本弱点.美联储让资产价格在流动性海洋上水涨船高,藉此协助了经济.这让许多人感觉更好并增加支出.这也让一些资金从存钱派流向举债派,这些借钱的人大概比他们的债权银行更有可能流通那些新增货币.
可惜,美联储的弱点在于,宽松政策往往孕育出更多不良投资,以长期角度而言,这种不良投资会让景气扩张的破坏力几乎不下于景气崩坏.如果在长期资本管理公司(LTCM)事件之后,美联储没有放宽政策,后来的网路泡沫不会那么严重,而如果在网路泡沫破灭后,美联储放宽政策程度没有那么大,房市泡沫也不会膨胀到这么大.
况且,光是少了美联储提供更多助力的承诺,就已经重创市场,想像一下,如果美联储真的开始缩减资产组合,会是什么光景?金融市场和美联储可能已经把彼此逼进死角,双方都没有明显的脱身路线.(完)
--译文审校 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。