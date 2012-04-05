《Saft专栏》失去美联储这根拐杖,市场能否自立

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 田建华/蔡美珍

路透4月5日电---现在我们终于可以拭目以待,观察股市能否自立.

本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示,近期不太可能推出诸如量化宽松这样的又一轮非常规支撑措施.目前为止,风险资产一点也不喜欢这样的基调.

周二公布的美联储3月会议记录显示其对经济的看法更具建设性,尤为关键的是,记录显示只有两位联邦公开市场委员会(FOMC)委员认为有必要推出更多货币刺激措施.这与一个月以前相比大相径庭,那时有'多位'委员认为当前经济状况可能需要进一步放宽政策.迎面可以感觉有一股小凉风,这是美联储4月放宽政策的大门砰然关闭所带动的气流,可能只有经济再度恶化,才会再度打开这扇门.

此消息一出,股市等风险市场即刻下跌,投资者要重新计算,美联储对经济复苏的力道到底相信几何.

基金管理公司Comstock Partners的Charlie Minter在给客户的报告中写道,"股市处于暂时性的最佳位置,投资者一方面认为美国经济复苏可以自我维系,另一方面预期即将推出第三轮量化宽松(QE3).这是自相矛盾.若经济确实如他们所说的那样强劲,就不会需要QE3."

我们显然已经过了那个最佳位置.

若美联储真的不再提供任何援助,市场面临两大疑问.

首先就是关于经济复苏力道的疑问,这个疑问很大,但在某些方面会自我限制.若经济复苏情况令人失望,美联储将很可能扭转公债收益率曲线或购买更多公债.这就是所谓的美联储"看跌期权",且确实存在.投资股市的人,至少部分原因是笃信美联储已经决定不会让他们亏损(太多).

这种资本配置思路的后果令人不安.看看Groupon,虽然其商业计划经不起推敲而且企业内部监控松懈,却成功地进行了大规模的首次公开发行(IPO).当投资者认为背后有人撑腰的话,这种情况就会更常出现.

**优点与弱点**

第二个问题是,在缺乏美联储支援之下,股市能够表现得多好?如果经济仅是龟速前进,陷于低成长困境,而同时家庭与政府都在缓慢修复财务状况的话,会发生什么情况呢?

当少了美联储进一步宽松刺激时,你得问问自己:在企业获利相对国内生产总值(GDP)比例达到历史高位时,我会想在这个时点买股票吗?其实这个问题也可以套用在所有风险较高的企业证券资产.在消费者薪资成长低迷以及又需要存钱的情况下,企业获利如何持续并不明朗.上周公布的数据显示,美国2月消费者支出成长0.8%,增幅大于预期,尽管所得只增加0.2%.消费者靠着减少储蓄来筹措支出,储蓄率跌至3.7%,为30个月以来最低.如果你的奶牛产乳量超过它摄取的营养,你就要面临可持续性的问题了.

市场对宽松政策承诺的依赖程度,体现了美联储政策的成功一面,但这也同时反映出其固有的根本弱点.美联储让资产价格在流动性海洋上水涨船高,藉此协助了经济.这让许多人感觉更好并增加支出.这也让一些资金从存钱派流向举债派,这些借钱的人大概比他们的债权银行更有可能流通那些新增货币.

可惜,美联储的弱点在于,宽松政策往往孕育出更多不良投资,以长期角度而言,这种不良投资会让景气扩张的破坏力几乎不下于景气崩坏.如果在长期资本管理公司(LTCM)事件之后,美联储没有放宽政策,后来的网路泡沫不会那么严重,而如果在网路泡沫破灭后,美联储放宽政策程度没有那么大,房市泡沫也不会膨胀到这么大.

况且,光是少了美联储提供更多助力的承诺,就已经重创市场,想像一下,如果美联储真的开始缩减资产组合,会是什么光景?金融市场和美联储可能已经把彼此逼进死角,双方都没有明显的脱身路线.(完)