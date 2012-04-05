《中国基金发行日程表》--4月5日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 *中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) *泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 *浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 *富国新天锋定期 富国基金 建设银行 农业银行、海通证券等 4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额) 开放债券基金(封闭期三年) *申万菱信中小板 申万菱信 农业银行 交通银行、中信建投等 4/5-4/27 指数分级基金(LOF) *嘉实沪深 嘉实基金 中国银行 兴业证券、安信证券等 4/5-4/27 300ETF *华泰柏瑞 华泰柏瑞 工商银行 长江证券、德邦证券等 4/5-4/26 沪深300ETF 易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27 债券基金 浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27 分级基金 广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26 分级基金 国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币) 配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行 工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24 量化策略股票基金 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23 双利债券基金 农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 中欧信用增利分级 中欧基金 邮储银行 中信建投、兴业证券等 3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 信诚双盈分级 信诚基金 中国银行 农业银行、中信证券等 3/26-4/18 债券基金(封闭期三年)(LOF) 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华. 4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度 减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良