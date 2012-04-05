《中国基金发行日程表》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 *中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) *泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 *浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 *富国新天锋定期 富国基金 建设银行 农业银行、海通证券等 4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额) 开放债券基金(封闭期三年) *申万菱信中小板 申万菱信 农业银行 交通银行、中信建投等 4/5-4/27 指数分级基金(LOF) *嘉实沪深 嘉实基金 中国银行 兴业证券、安信证券等 4/5-4/27 300ETF *华泰柏瑞 华泰柏瑞 工商银行 长江证券、德邦证券等 4/5-4/26 沪深300ETF 易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27 债券基金 浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27 分级基金 广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26 分级基金 国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币) 配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行 工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24 量化策略股票基金 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23 双利债券基金 农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 中欧信用增利分级 中欧基金 邮储银行 中信建投、兴业证券等 3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 信诚双盈分级 信诚基金 中国银行 农业银行、中信证券等 3/26-4/18 债券基金(封闭期三年)(LOF) 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华. 4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度 减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。