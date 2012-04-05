《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月5日

路透上海4月5日电---中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期 量创10个月来高点,但首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在 冲击,央行未雨绸缪提前准备. 业内人士并表示,面对4月资金面的不确定性,央行首先会以公开市场到期流动性对冲,若仍 无法化解资金面的波动,不排除再次以下调存款准备金率应对. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/3-3/9 70 560 -- 600 -- -- +30 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/10-3/16 130 160 -- 860 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/17-3/23 510 -- -- 700 -- -- -190 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/24-4/1 990 100 -- 900 -- -- +190 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/6 -- 300 -- 50 -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +190 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6.(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治