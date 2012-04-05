《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期 量创10个月来高点,但首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在 冲击,央行未雨绸缪提前准备. 业内人士并表示,面对4月资金面的不确定性,央行首先会以公开市场到期流动性对冲,若仍 无法化解资金面的波动,不排除再次以下调存款准备金率应对. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/3-3/9 70 560 -- 600 -- -- +30 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/10-3/16 130 160 -- 860 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/17-3/23 510 -- -- 700 -- -- -190 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/24-4/1 990 100 -- 900 -- -- +190 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/6 -- 300 -- 50 -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +190 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6.(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。