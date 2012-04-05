《全球主要银行同业拆借利率一览》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元 和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15100 0.24125 0.46915 0.73440 1.04970 (LIBOR) 最低 0.15000 0.24125 0.46815 0.73340 1.04970 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15625 0.24875 0.47500 0.74950 1.05000 (SIBOR) 最低 0.15500 0.24700 0.47400 0.74480 1.04800 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09786 0.30214 0.40214 0.55143 0.84321 (HIBOR) 最低 0.09786 0.30143 0.40214 0.55143 0.84214 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.26143 0.36386 0.67529 1.01000 1.37207 (LIBOR) 最低 0.25929 0.36186 0.67250 1.00550 1.36814 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.41700 0.77100 1.07200 1.41000 (EURIBOR) 最低 -- 0.41500 0.76800 1.06700 1.40500 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四 隔夜品种报3.0033%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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