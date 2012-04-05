《国际主要央行公开市场操作一览》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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4/4 买入公债 47.54 04/30/2018 - 02/15/2020
买入公债 18.66 02/15/2036 - 02/15/2042
4/3 买入通膨保值公债 13.47 07/15/2018 - 02/15/2042
4/2 买入公债 45.49 05/15/2020 - 02/15/2022
3/30 买入公债 20.85 02/15/2036 - 02/15/2042
3/29 卖出公债 -86.21 07/15/2014 - 03/15/2015
《本周主要新闻》
--根据美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.联储官员指出,经济成长略为转强,但仍对美国经济活动全面升温抱持审慎态度,将大部分注意力集中在仍旧偏高的失业率.
仅有"少数"官员认为若经济丧失动能、或通胀在过长的一段时间维持在过低水准,则可能有必要推出进一步的刺激性货币政策以支撑经济.这样的态度与1月相较明显软化,当时有一些委员认为可能需要在不久后提出进一步的宽松措施,且当时也持续认为若经济状况恶化则可能需要施行刺激政策.[ID:nST0448672]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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4/4 七天期反向交易 13.76亿美元 0.63%(固定利率)
4/3 七天期反向交易 626.25 1.00%(固定利率)
七天期定期存款 -2,135.00 0.26%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行周三一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,因通胀持续高企抵消了采取措施应对欧元区经济复苏疲弱的压力.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nSB1470962]
--欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.其表示:"有监于当前产出及失业率处于历史高点的状况,目前要讨论退出策略为时过早."他直率的补充道:"我认为欧洲央行总裁是对此有最终话语权的人."
欧洲央行宣布维持利率于1.0%之后,德拉吉称"经济前景面临的主要是下滑风险",而欧洲央行需要时间来观察大规模向银行注资的完整效应.[ID:nST0448884]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 34,100
上周三 32,700
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当期变化 +1,400
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--央行副总裁山口广秀表示,该行2月放宽货币政策已对市场及企业信心带来正面影响.但目前要评估2月放宽政策对整体经济的效应仍为时过早.[ID:nSB1466590]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.
《本周主要新闻》
--台湾央行连续二周调升隔夜拆款利率共1.8个基点,结束近五个月持于低利不动的态势,市场揣测央行或为提前因应通膨压力.惟央行官员称此举仅为贴近市场.一位不愿具名的央行官员表示,今日调升隔夜拆款代收利率,是为贴近市场利率,并微幅修正利率曲线.不过当被问及央行是否将连续调高具引导市场利率意义的代收利率,官员称将会"看状况"决定.[ID:nST0447842]
--台湾央行周二公布,当日共发行906亿台币存单,相较存单到期金额73亿,存单发行余额增加833亿.[ID:nST0448430]
--台湾央行周一公布,当日共发行6,445.5亿台币存单,相较存单到期金额7,550.6亿,存单发行余额减少1,105.1亿.[ID:nST0447892](完)
--整理 边竞; 审校 曲伟治
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
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