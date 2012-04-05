《国际主要央行公开市场操作一览》--4月5日

路透上海4月5日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

4/4 买入公债 47.54 04/30/2018 - 02/15/2020

买入公债 18.66 02/15/2036 - 02/15/2042

4/3 买入通膨保值公债 13.47 07/15/2018 - 02/15/2042

4/2 买入公债 45.49 05/15/2020 - 02/15/2022

3/30 买入公债 20.85 02/15/2036 - 02/15/2042

3/29 卖出公债 -86.21 07/15/2014 - 03/15/2015

《本周主要新闻》

--根据美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.联储官员指出,经济成长略为转强,但仍对美国经济活动全面升温抱持审慎态度,将大部分注意力集中在仍旧偏高的失业率.

仅有"少数"官员认为若经济丧失动能、或通胀在过长的一段时间维持在过低水准,则可能有必要推出进一步的刺激性货币政策以支撑经济.这样的态度与1月相较明显软化,当时有一些委员认为可能需要在不久后提出进一步的宽松措施,且当时也持续认为若经济状况恶化则可能需要施行刺激政策.[ID:nST0448672]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

4/4 七天期反向交易 13.76亿美元 0.63%(固定利率)

4/3 七天期反向交易 626.25 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,135.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行周三一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,因通胀持续高企抵消了采取措施应对欧元区经济复苏疲弱的压力.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nSB1470962]

--欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.其表示:"有监于当前产出及失业率处于历史高点的状况,目前要讨论退出策略为时过早."他直率的补充道:"我认为欧洲央行总裁是对此有最终话语权的人."

欧洲央行宣布维持利率于1.0%之后,德拉吉称"经济前景面临的主要是下滑风险",而欧洲央行需要时间来观察大规模向银行注资的完整效应.[ID:nST0448884]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 34,100

上周三 32,700

-------------------------------------------

当期变化 +1,400

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--央行副总裁山口广秀表示,该行2月放宽货币政策已对市场及企业信心带来正面影响.但目前要评估2月放宽政策对整体经济的效应仍为时过早.[ID:nSB1466590]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行连续二周调升隔夜拆款利率共1.8个基点,结束近五个月持于低利不动的态势,市场揣测央行或为提前因应通膨压力.惟央行官员称此举仅为贴近市场.一位不愿具名的央行官员表示,今日调升隔夜拆款代收利率,是为贴近市场利率,并微幅修正利率曲线.不过当被问及央行是否将连续调高具引导市场利率意义的代收利率,官员称将会"看状况"决定.[ID:nST0447842]

--台湾央行周二公布,当日共发行906亿台币存单,相较存单到期金额73亿,存单发行余额增加833亿.[ID:nST0448430]

--台湾央行周一公布,当日共发行6,445.5亿台币存单,相较存单到期金额7,550.6亿,存单发行余额减少1,105.1亿.[ID:nST0447892](完)

--整理 边竞; 审校 曲伟治

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]