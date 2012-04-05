《中国2012年已发行金融债一览表》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 1月 200 10 3.85% 二期 1月 200 7 3.83% 三期 1月 100 5 4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp) 四期 2月 200 3 3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp) 五期 2月 200 5 3.80% 六期 2月 200 10 4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp) 七期 2月 200 7 3.94% 八期 2月 200 7 4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp) 九期 2月 200 10 4.1017%(中标收益率) (2011年第20期10年期固息金融债增发债) 10期 2月 150 5 4.22%(一年定存基准浮息债,基本利差72个bp) 11期 3月 150 1 3.52% 12期 3月 260 3 3.99%(一年定存基准浮息债,基本利差49个bp) 13期 3月 200 10 4.21% 14期 3月 220 5 4.10% *15期 3月 240 3 3.83% *16期 4月 150 1 3.46% 总计 3,070 二、进出口银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 200 3 3.78% 二期 2月 200 5 3.87% 三期 3月 200 7 3.95% 四期 3月 200 5 3.83% 总计 800 三、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 300 7 3.92% 二期 3月 300 5 3.87% 三期 3月 300 3 3.62% 四期 3月 200 7 3.93% 五期 3月 277.6 1 3.45% 总计 1,377.6 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) *光大银行 固息金融债 3月 200 5 4.20% (601818.SS) 浮息金融债 3月 100 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 杭州银行 固息金融债 3月 80 5 4.55% 小微企业贷款专项债 重庆银行 固息次级债 3月 8 10 6.80% 第五年末附发行人赎回权 沧州银行 固息次级债 3月 5 10 7.10% 第五年末设发行人赎回权 汉口银行 固息次级债 3月 19 10 6.80% 第五年末设发行人赎回权 招商银行 固息金融债 3月 65 5 4.15% 小微企业贷款专项债 (600036.SS) 浮息金融债 3月 135 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 浙江泰隆商行 混合资本债 3月 6.5 15 8.10% 第10年末附发行人赎回权 浦发银行 固息金融债 2月 300 5 4.20% 小微企业贷款专项债 (600000.SS) 民生银行 固息金融债 2月 300 5 4.30% 小微企业贷款专项债 (600016.SS)(1988.HK) 张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权 注:1、*代表新增 2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nSB1318304](完) --整理 曲伟治; 审校 边竞
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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