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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 13:51 BJT

〔台湾股市〕收跌1.56%或121.03点,至逾两个月收盘低位

路透台北4月5日电---台湾股市周四下跌1.56%,至逾两个月收盘低位,因担心政府讨论可能对证券资本利得课税,且全球经济疑虑推使其他亚股下跌.

加权股价指数.TWII跌121.03点,至7,639.82点,创2月初来最低收盘位,且五个交易日累计跌幅扩大至5%.周四盘中一度下跌3%.

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