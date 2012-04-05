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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 13:50 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升穿123美元,因制裁伊朗加剧供应中断担忧

路透新加坡4月5日电---布兰特原油继上日大幅下跌之后,周四升至每桶123美元上方,因市场愈发担忧西方制裁可能中断伊朗原油供应.

船只保险业者--中国船东互保协会两位高层人士周四对路透表示,该会将停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,以遵守西方国家对伊朗的制裁.[ID:nST0449194]此举可能进一步限制伊朗原油出口并加剧全球供应紧张.

中国是伊朗原油的头号买家,这也是中国炼厂继续进口伊朗石油可能面临运输和保险困难的首个迹象.

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