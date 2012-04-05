〔国际油市〕布兰特原油升穿123美元,因制裁伊朗加剧供应中断担忧

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡4月5日电---布兰特原油继上日大幅下跌之后,周四升至每桶123美元上方,因市场愈发担忧西方制裁可能中断伊朗原油供应.
船只保险业者--中国船东互保协会两位高层人士周四对路透表示,该会将停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,以遵守西方国家对伊朗的制裁.[ID:nST0449194]此举可能进一步限制伊朗原油出口并加剧全球供应紧张.
中国是伊朗原油的头号买家,这也是中国炼厂继续进口伊朗石油可能面临运输和保险困难的首个迹象.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。