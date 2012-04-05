〔路透调查〕金融机构固定收益部门多预期中国4月降存准率,对债市偏乐观

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京4月5日电---第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国在4月调降存款准备金率的预期提高;并对当月债市持相对乐观的态度,因经济继续放缓,以及流动性预期能维持宽松格局.
逾六成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在4月下调一次法定存款准备金率;且有逾四成的受访机构还预期,二季度准备金率会调降两次.
中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nSB1398010]
受访机构对4月债市依然偏乐观,因经济放缓态势及流动性维持宽松预期,但各项指标的预期跌幅仅为个位数.其中,10年期国债收益率4月末估值的机构预测均值,较3月末降2个基点(bp)至3.4850%.
此外,和前三期展望调查一样,机构对中国出台降息举措仍较谨慎.全部27家机构中有26家都认为,央行在4月份不会调降一年期存款基准利率(目前为3.50%).
第四期展望调查共有27家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家;而保险类和基金类参与机构也还是三家,分别是人寿资产、国泰人寿和中银基金.
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
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