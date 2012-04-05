版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 14:22 BJT

〔韩国股市〕逆转早盘跌幅收涨,汽车类股引领涨势

路透首尔4月5日电---韩国股市周四逆转早盘跌势收高,在重要支撑位反弹.此前西班牙公债标售疲软相关担忧,以及对美国进一步激励措施的预期受到打击等因素拖累韩股早盘下跌.

汽车类股引领大盘上涨,现代汽车(005380.KS)劲升4.1%,起亚汽车(000270.KS)也上涨3.3%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收涨0.5%,报2,028.77点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐