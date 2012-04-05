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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 14:29 BJT

〔中国新债〕浙江联社下周四将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月5日电---中国浙江省手工业合作社联合社周四公告称,将于下周四(12日)在银行间
债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江联社        6        3      12   4/12簿记建档   光大银行     AA-       4/13       4/16
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 黄凯

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