《独家新闻》中船保将停止为载运伊朗石油的油轮提供保险

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡4月5日电---中国船东互保协会(中船保)两位高层人士周四向路透表示,该会将于7月起停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,因西方国家对伊朗进行制裁愈发收紧.
这是第一次有迹象表明中国国内炼厂或难以锁定运输和保险事宜,以继续从伊朗进口石油.中国是伊朗原油的最大买家.而伊朗石油的其它主要消费国--印度、日本和韩国--也遇到类似难题,令人愈发怀疑伊朗大部分石油是否能够继续出口.
年初以来油价已经上涨近14%,因担心伊朗供应或因西方制裁而受影响.布兰特油价LCOc1周四超过每桶123美元.
中船保是首家证实将暂停伊朗油轮业务的中国海运保险机构,此前日本方面也采取了类似措施.中国船东互保协会主要成员包括中外运航运(0368.HK)、中远集团.
"很多船主希望加入我们协会并希望我们承保,但考虑到美国和欧盟的规定,中船保不会这么做,"该协会一位驻香港的高层表示.协会目前承保的船只数目超过1,000条.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。