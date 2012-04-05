《独家新闻》中船保将停止为载运伊朗石油的油轮提供保险

路透新加坡4月5日电---中国船东互保协会(中船保)两位高层人士周四向路透表示,该会将于7月起停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,因西方国家对伊朗进行制裁愈发收紧.

这是第一次有迹象表明中国国内炼厂或难以锁定运输和保险事宜,以继续从伊朗进口石油.中国是伊朗原油的最大买家.而伊朗石油的其它主要消费国--印度、日本和韩国--也遇到类似难题,令人愈发怀疑伊朗大部分石油是否能够继续出口.

年初以来油价已经上涨近14%,因担心伊朗供应或因西方制裁而受影响.布兰特油价LCOc1周四超过每桶123美元.

中船保是首家证实将暂停伊朗油轮业务的中国海运保险机构,此前日本方面也采取了类似措施.中国船东互保协会主要成员包括中外运航运(0368.HK)、中远集团.